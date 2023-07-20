Крыша многоэтажного дома вспыхнула на Коломяжском проспекте в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Теплый петербургский вечер в Приморском районе нарушили густые облака дыма. Так, во второй половине дня, 20 июля, на Коломяжском проспекте загорелась крыша многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Очевидцы сообщили о происшествии на пульт спасательных службы в 20:47, – уточнили специалисты города на Неве.

Оказалось, что на Севере Петербурга мощное и эффектное огненное шоу возникло в 13-ти этажном жилом доме. По неизвестным причинам там загорелась кровля. Огонь быстро занял площадь в 20 квадратных метров и не собирался отступать даже под натиском пожарных. К счастью, из-за происшествия никто не пострадал. Но для того, чтобы усмирить разбушевавшуюся стихию потребовалось 19 сотрудников МЧС и четыре машины спецтехники. Только через полчаса специалисты потушили последние угольки.