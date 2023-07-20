Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 19:31

В Петербурге завершился капремонт Дизельного проезда

Ранее местные жители жаловались на сезонное подтопление
Элеонора КУРЮМОВА
В Петербурге завершился капремонт Дизельного проезда.

В Петербурге завершился капремонт Дизельного проезда.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Капитальный ремонт завершился на Дизельном проезде в Московском районе Петербурга. Все дорожные ограничения уже сняли, и улицу открыли для транспорта. Ранее губернатор Александр Беглов поручил заняться участком из-за многочисленных жалоб местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Домовладельцы на Дизельном проезде и Среднерогатской улице сообщили о сезонных подтоплениях проезжей части и прилегающей территории жилого комплекса, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Начался ремонт еще в октябре 2022 года. За прошедшее время специалисты уложили 1,38 километра трехслойного асфальтобетонного покрытия, а также увеличили количество полос – с двух до четырех. Кроме того, рабочие обустроили ливневую канализацию и сделали закрытую систему водоотведения. Для надежности на территории обновили коммунальные сети.