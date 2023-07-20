Выборгские таможенники конфисковали товаров на 11,5 млн рублей и передали их в зону спецоперации. Фото: СЗТУ

Сотрудники Выборгской таможни сработали по принципу: нечего добру пропадать. Поэтому конфискованную у нарушителей закона контрабанду они передали в собственность государства. А оттуда товары, общая стоимость которых оценивается в 11,5 миллиона рублей, с начала года отправлялись в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

– Специалисты изъяли 44 товарные партии. Среди них оказались автомобили, запчасти, моторное масло, фанера, кровельный материал, топливные брикеты, – уточнила сотрудница пресс-службы Мария Троянова.

Она уточнила, что забрали продукцию по административным делам еще в 2020-2022 годах. После суд решил, что теперь контрабанда принадлежит государству.

Таможенникам оставалось только подготовить документы и передать вещи. Кстати, «за ленту» уехал тягач с полуприцепом, легковой автомобиль и три внедорожника.