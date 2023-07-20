12 автобусов задерживаются в Отрадном из-за неисправного поезда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер, 20 июля, у жителей города Отрадное явно не задался. Из-за неисправного состава на железной дороге встали сразу 12 автобусов. Причины внеплановой поломки остаются неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок» Петербурга.

– Уважаемые пассажиры, из-за сломавшегося состава около Никольского шоссе рядом с железнодорожными путями «Понтонный» и «Загородное» транспорт следует с задержками, – уточнили в пресс-службе предприятия.

Дорога перекрыта для автобусов № 319, № 327, № 328, № 332, № 335, № 335А, № 336, № 337, № 337А, № 438, № 438З, а также № 682. Кроме того, специалисты уточнили, что увеличилось и время в пути. Они также попросили местных жителей заранее планировать свой маршрут, учитывая временные обстоятельства. К какому времени состав все-таки «тронется», пока что неизвестно.