Более 700 петербуржцев покусали клещи за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вновь активизировались клещи. Кровососы не дают жителям Петербурга проходу: только за минувшую неделю из-за укуса членистоногих в поликлиники Северной столицы обратились 715 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления местного Роспотребнадзора.

– 94 четыре случая присасывания паразита зафиксировали в городе, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего на наличие инфекции проверили 827 клещей. В шести случаях анализ дал положительный результат. Проводились также исследования на иксодовый боррелиоз. Заразными оказались 174 кровопийцы. Среди пострадавших от укусов насчитали 108 детей. В Северной столице также нашлись и заболевшие: четыре случая приходятся на энцефалит, а еще 19 на боррелиоз.

Кстати, за неделю планово вакцинировали 273 человека. Также родители позаботились и о здоровье своих чад: привили за последние семь дней 99 детей.