Байкер серьезно пострадал в ДТП на КАДе из-за выпавшего утеплителя. Фото: скриншот видео

Жесткая авария произошла утром, 20 июля, на КАДе около Московского шоссе. Там из грузовика вылетел утеплитель и попал под колеса ничего не подозревающего мотоциклиста. Тот из-за столкновения рухнул на дорогу. Об этом пишет «Мойка78». Кстати, видео момента ДТП уже появилось в Сети.

– По словам очевидцев, выпавший из фуры пеноплэкс выбил байкера из седла двухколесного железного коня, – пишет издание.

На ролике, появившемся в сообществе «ДТП ЧП Петербург» в социальной сети ВКонтакте, видно, что мотоциклист спокойно ехал в крайней правой полосе и ничего не подозревал. Несмотря на то, что пилот был полностью одет в амуницию, жесткой посадки не удалось избежать. После ДТП к мужчине разом подоспели проезжающие мимо участники дорожного движения. На момент публикации о состоянии мотоциклиста ничего не известно.