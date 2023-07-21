Водитель иномарки серьезно пострадал из-за ДТП на улице Коллонтай в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Петербург

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 20 июля. На пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись две иномарки. Один из водителей серьезно пострадал. Фото с места происшествия появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– «Хавал» влетел в припаркованную «Инфинити», – рассказали свидетели происшествия в публикации.

Из-за столкновения автомобиль перевернулся. Службы приехали к пострадавшим оперативно. По словам очевидцев, спровоцировавшего ДТП автомобилиста из прилегшей отдохнуть машины извлекали уже силами спасателей. После этого его увезли на карете скорой помощи в одну из больниц Северной столицы. Больше о его состоянии ничего не известно. У самого «китайца» от столкновения выбило лобовое стекло, через которую видно очень вовремя сработавшую подушку безопасности.