Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 21:39

Водитель иномарки серьезно пострадал из-за ДТП на улице Коллонтай в Петербурге

Из-за столкновения одна из машин перевернулась
Элеонора КУРЮМОВА
Водитель иномарки серьезно пострадал из-за ДТП на улице Коллонтай в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Петербург

Водитель иномарки серьезно пострадал из-за ДТП на улице Коллонтай в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП | Петербург

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 20 июля. На пересечении проспекта Солидарности и улицы Коллонтай столкнулись две иномарки. Один из водителей серьезно пострадал. Фото с места происшествия появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– «Хавал» влетел в припаркованную «Инфинити», – рассказали свидетели происшествия в публикации.

Из-за столкновения автомобиль перевернулся. Службы приехали к пострадавшим оперативно. По словам очевидцев, спровоцировавшего ДТП автомобилиста из прилегшей отдохнуть машины извлекали уже силами спасателей. После этого его увезли на карете скорой помощи в одну из больниц Северной столицы. Больше о его состоянии ничего не известно. У самого «китайца» от столкновения выбило лобовое стекло, через которую видно очень вовремя сработавшую подушку безопасности.