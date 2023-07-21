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НовостиПроисшествия20 июля 2023 22:02

Мигрантку вновь отправили под стражу из-за попытки утопиться вместе с ребенком в Неве

В мае этого года ее отправили в СИЗО на два месяца
Элеонора КУРЮМОВА
Мигрантку вновь отправили под стражу из-за попытки утопиться вместе с ребенком в Неве.

Мигрантку вновь отправили под стражу из-за попытки утопиться вместе с ребенком в Неве.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд постановил оставить мать-мигрантку в СИЗО после двухмесячного заключения. Ранее ее отправили под стражу из-за обвинения в убийстве. Женщина, находясь в депрессии, решила свести счеты не только своей жизнью, но и своего пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В СИЗО обвиняемая пробудет до 13 августа, – уточнили в пресс-службе ведомства.

По мнению следователей, женщина в январе этого года вышла на лед Невы и прыгнула в воду, держа на руках свое чадо. Но их спасли и оказали необходимую помощь. Вскоре возбудили уголовное дело, после предъявили обвинение. Ничего противоправного в своих действиях фигурантка не увидела.

В суде ее представитель говорил, что ребенок нуждается в матери. Да и ей самой рекомендовали оздоровиться в родном Самарканде. Когда женщине отказали в залоге или домашнем аресте, она уехала в Узбекистан. Обвиняемая сообщила, что не знала об уголовном деле.