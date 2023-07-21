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НовостиПроисшествия20 июля 2023 22:20

Предприимчивую мать из Петербурга обвинили в мошенничестве за обналичивание маткапитала

Женщина якобы купила земельный участок в Пермском крае
Элеонора КУРЮМОВА
Предприимчивую мать из Петербурга обвинили в мошенничестве за обналичивание маткапитала.

Предприимчивую мать из Петербурга обвинили в мошенничестве за обналичивание маткапитала.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Курортного района Петербурга обвинила 36-летнюю местную жительницу в мошенничестве при получении выплат. Женщина отнесла в профильные органы фиктивный договор купли-продажи земли в Пермском крае и получила кругленькую сумму. Деньгами она распорядилась на свое усмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Обвиняемая использовала сертификаты на материнский и земельный капиталы не по назначению и заключила фиктивный договор. После этого ей на счет перевели деньги в размере 570 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

На улучшение жилищных условий или непосредственно на своих детей женщина тратиться не собиралась. Сейчас уголовное дело направили в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура также предъявила исковое заявление о возврате незаконно полученной суммы.