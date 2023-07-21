Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья20 июля 2023 22:45

Причиной гибели тюленей из Финского залива стали рыболовные сети

Об этом заявили в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора
Элеонора КУРЮМОВА
Причиной гибели тюленей в Балтийском море стали рыболовецкие сети.

Причиной гибели тюленей в Балтийском море стали рыболовецкие сети.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторое время назад на побережье Балтийского моря начали обнаруживать мертвых тюленей. Как пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, погибли животные от старости или рыболовецких сетей.

– Молодые особи часто умирают из-за раннего разлучения с самкой во время шторма. Но может помешать и человек, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда животные выходят на берег, к ним нельзя приближаться: подкармливать, пытаться перенести в воду или вообще забрать с пляжа. Самка может бросить своего детеныша, если рядом окажутся люди.Важно, что с момента внесения серого тюленя в Красную книгу, численность популяции значительно увеличилась. Возможно по этим причинам и стали замечать мертвых млекопитающих на побережье.

Специалисты уточнили, что убирать мертвых тюленей с побережья должны местные органы власти вместе с ветслужбами. А за уничтожение редких видов грозит административная и уголовная ответственность.