Причиной гибели тюленей из Финского залива стали рыболовные сети

Причиной гибели тюленей в Балтийском море стали рыболовецкие сети. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некоторое время назад на побережье Балтийского моря начали обнаруживать мертвых тюленей. Как пояснили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, погибли животные от старости или рыболовецких сетей.

– Молодые особи часто умирают из-за раннего разлучения с самкой во время шторма. Но может помешать и человек, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Когда животные выходят на берег, к ним нельзя приближаться: подкармливать, пытаться перенести в воду или вообще забрать с пляжа. Самка может бросить своего детеныша, если рядом окажутся люди.Важно, что с момента внесения серого тюленя в Красную книгу, численность популяции значительно увеличилась. Возможно по этим причинам и стали замечать мертвых млекопитающих на побережье.

Специалисты уточнили, что убирать мертвых тюленей с побережья должны местные органы власти вместе с ветслужбами. А за уничтожение редких видов грозит административная и уголовная ответственность.