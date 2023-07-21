Уголовное дело возбудили из-за гибели 20-летнего рабочего во Всеволожске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовное дело возбудили из-за нарушения техники безопасности во время строительства в Ленинградской области. Причиной разбирательства стала гибель 20-летнего рабочего. На него упала запчасть грузового подъемника. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– Следователи установили, что 12 июля во время уборки строительного мусора в массиве Янино-Аэродром на работника с 11 этажа упал откидной трап грузового подъемника, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее spb.kp.ru писала, что труп полуторамесячного младенца нашли в квартире в Ленобласти. Тело малышки обнаружили врачи скорой помощи.