Страшное ДТП с двумя погибшими произошло на КАД в Петербурге

Смертельное ДТП произошло на КАД в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Ночью 21 июля на 64 километре внешнего кольца КАД в районе Шушар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись Hyundai и патрульный автомобиль ДПС. По информации «Дорожного инспектора», погибли два человека, один из которых инспектор ГИБДД. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, два в средней тяжести.

- В аварии на КАД погиб инспектор ДПС ОСБ 2 ГИБДД 1978 года рождения. Всего два погибших, один в тяжелом состоянии, два в среднем. Виновником стал Hyundai. Автомобиль весь закатан в тонировку, - пишет автор поста.

Официальных данных об аварии пока нет. Судя по кадрам с места происшествия, на месте работали полицейские, скорая помощь и пожарная служба.

ДТП произошло в 00:20. Из-за этого на дороге на какое-то время образовалась пробка. Но сейчас трасса свободна.