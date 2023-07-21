Подозреваемого в подрыве банкомата задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские задержали мужчину, который взорвал банкомат в Петербурге. Напомним, что инцидент произошел около трех часов ночи 19 июля в отделении банка на бульваре Трудящихся в Колпино. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Полицейские в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемого и задержали его возле дома 114 по проспекту Металлистов в Петербурге. В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Эти предметы изъяли и направили на экспертизу, - добавила Ирина Волк.

Помимо этого, мужчину подозревают в еще одном похожем преступлении. По данным полиции, он 14 июля попытался вскрыть банкомат с 3 млн рублей в Калининском районе Северной столицы. Однако что-то пошло не так, и завершить начатое до конца он не смог. В связи с этим завели еще два уголовных дела о покушении на преступление и краже.