Прохладный день с короткими дождями будет в Петербурге 21 июля

Синоптик пообещал Петербургу прохладу и короткие дожди 21 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург продолжает находиться под влиянием циклона, поэтому 21 июля погода не изменится. В Северной столице по-прежнему сохраняется прохлада. Температура в пятницу окажется на уровне +19…+21 градусов. Также в городе ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня, 21 июля, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало. По периферии циклона с центром над Архангельской областью, в регион продолжат поступать поля дождевых облаков и относительно холодные воздушные массы, - указывает синоптик.

Ветер подует западный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет, в сравнении с 20 июля, и составит 752 миллиметра ртутного столба. Однако данный показать все также ниже нормы.

При этом изменения погоды не стоит ждать и в субботу, 22 июля. В Северной столице в этот день будет прохладно и пройдут кратковременные дожди.