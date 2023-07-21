Мошеннице придется выплатить проценты с похищенных у пенсионерки из Петербурга денег

Мошеннице придется с процентами выплатить пенсионерке из Петербурга украденную сумму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре 2022 года 82-летняя жительница Петербурга попалась на уловку мошенников. Тогда ей позвонил неизвестный и сказал, что ее внучка попала в ДТП. Ей предложили решить вопрос с полицией за деньги. Пенсионерка согласилась и отдала женщине-курьеру 380 тысяч рублей. В последствие мошенницу поймали. В мае 2023 года ее признали виновной, лишили свободы и обязали возместить пенсионерке ущерб. Однако аферистка этого не сделала. Теперь ей придется вернуть эту сумму с процентами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В целях защиты прав заявительницы, которая в силу возраста не может самостоятельно обратиться в суд, прокурор района направил исковое заявление о взыскании с виновной процентов за пользование чужими денежными средствами, - говорится в сообщении ведомства.

Проценты мошеннице начислят за весь период пользования деньгами пенсионерки, а именно с 1 декабря 2021 года. Пока исковое заявление находится на рассмотрении.