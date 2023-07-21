Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге

На 74 году жизни умер актер Вячеслав Голубков. Фото: Новомосковcкий театр драмы (филиал ТАТД)

Умер советский и российский актер Вячеслав Голубков. Его жизнь оборвалась 19 июля в Петербурге. Ему было 73 года. Похороны пройдут в Северной столице, но дата пока не называется. О смерти артиста сообщили в пресс-службе Новомосковского театра драмы.

- Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и почитателям артиста, всем, кто его помнил и знал. Светлая память! – говорится в некрологе.

Вячеслав Голубков родился 4 ноября 1949 года. Свою творческую карьеру он начал в подростковые годы, учась в девятом классе. Тогда он снялся в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД», который вышел на экраны в 1966 году. Там он играл роль «Японца» (Жоры Ионина).

После окончания школы прошел курс актерского мастерства в Кемеровском музыкальном училище. Затем отучился в актерской студии на базе Кемеровского областного театра и в Московском институте культуры. В 1977 году Вячеслав Голубков пришел в Новомосковский драматический театр и работал там до 2018 года. За это время он сыграл в пьесах более 100 ролей. В Северной столице жил с 2018 года.