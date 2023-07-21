Лже-ремонтник оставил жителя Петербурга без компьютера и денег

Петербуржец лишился денег и компьютера из-за лже-ремонтника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вызов мастера для ремонта компьютера обернулся для жителя Петербурга потерей техники и денег. Все произошло в начале апреля. В системном блоке компьютера мужчины сгорела материнская плата. Чтобы решить проблему, он нашел на сайте объявлений мастера и вызвал его к себе в квартиру на Поэтическом бульваре. После осмотра техники оказалось, что ее починить на месте нельзя. Поэтому «ремонтник» забрал компьютер и в течение 10 дней вытягивал деньги, якобы на покупку дополнительных деталей, а затем пропал. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Лже-мастер забрал компьютер и на протяжении 10 дней под предлогом приобретения дополнительных деталей убеждал потерпевшего перевести ему денежные средства в общем размере свыше 45 тысяч рублей. Спустя время он начал переносить даты окончания работ, а после и вовсе перестал выходить на связь с заказчиком, компьютер не вернул, - уточнили в ведомстве.

Ущерб оценили на сумму более 160 тысяч рублей. «Ремонтника» поймали. Им оказался 34-летний уроженец Башкортостана. Ему выдвинули обвинение в мошенничестве. Материалы дела отдали на рассмотрение в суд.