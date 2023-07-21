Инспектор ГИБДД погиб в жесткой аварии на КАД при оформлении другого ДТП

В жесткой аварии на КАД погиб инспектор ГИБДД. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 июля на 65 километре внешнего кольца КАД в Петербурге. Сначала на дороге столкнулись уборочный «КамАЗ» и «Кадиллак». Пострадавших там не было, но аварию надо было оформить. Поэтому на месте находился инспектор ГИБДД. Но внезапно в стоящих на дороге водителей и полицейского влетел «Хендай Санта Фе». От наезда легковушки 45-летний сотрудник полиции и 45-летний водитель «Кадиллака» умерли на месте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 34-летнего водителя «КамАЗа» и 24-летнего водителя «Хендай Санта Фе» в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Также медицинская помощь потребовалась 24-летней пассажирке «Хендай», она была госпитализирована в удовлетворительном состоянии, - добавили в ведомстве.

Известно, что виновник аварии с начала года уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полицейские организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.