Прапорщик из Петербурга отправился на девять лет в колонию за попытку продать наркотики

В Петербурге осудили прапорщика за попытку продать крупную партию наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прапорщик из Петербурга ближайшие девять лет проведет в колонии строгого режима за попытку продать крупную партию наркотиков в Северной столице и Ленобласти. Как выяснило следствие, мужчина нашел в интернете человека, с которым вместе решил продавать запрещенные вещества. Некий «Сергей» рассказал прапорщику, где забрать машину, набитую наркотиками. Однако оказалось, что авто уже осмотрели полицейские. Там они нашли более 30 килограмм «синтетики», изъяли ее и заменили муляжами. Но мужчина этого не знал, поэтому, когда поехал на машине из одной части Северной столицы в другую, его задержали. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Прапорщик вину признал и пояснил, что в связи с недостаточным уровнем дохода, которого не хватало на семью, он решил найти подработку. В апреле 2022 он познакомился в одном из мессенджеров с человеком под псевдонимом «Сергей», который предложил ему забирать некие свертки и перевозить их в организованные тайники на территории Петербурга и Ленобласти, - добавили в пресс-службе.

Мужчина понял, что придется перевозить наркотики только в ходе обсуждения деталей работы. Но на попятную не пошел, так как нуждался в деньгах. Теперь же ему за это придется провести долгие годы за решеткой.