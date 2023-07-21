Неадекватный мужчина воткнул в глаз прохожей горящий окурок в Петербурге

Женщина попала в больницу с ожогом глаза. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неизвестный мужчина внезапно напал на прохожую и потушил горящий окурок об ее глаз. Пострадавшая петербурженка попала в больницу. У нее диагностировали глазную травму с ожогом коньюктивы. Инцидент произошел 19 июля около часу дня на Союзном проспекте. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В глазную травму на Литейном проспекте обратилась 43-летняяя петербурженка. У женщины нашли ожог коньюктивы левого глаза 1 степени. После оказания помощи пациентку отпустили домой, - рассказал источник.

Полицейским Невского района женщина рассказала, что неизвестный без причин ткнул окурком в ее глаз. Участковый инспектор будет выяснять обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника, который напал на петербурженку.