Более 2 млрд рублей потратят в Петербурге на закупку камер видеонаблюдения

В Петербурге выделили свыше 2 млрд рублей на закупку более четырех тысяч камер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начали искать подрядчика, который установит в городе более четырех тысяч камер видеонаблюдения. Устройства мониторинга появятся более чем по полутора тысячам адресов. Для данных целей подведомственный комитету по информатизации Городской мониторинговый центр объявил два тендера. Максимальная цена контракта по одному из них превышает 2 млрд рублей, по второму – 68 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

- Объектом закупки является право заключения государственного контракта на оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных с устройств мониторинга в центр обработки и хранения данных, - указано на сайте.

Согласно документации, покупка камер будет производиться за счет городского бюджета. Заявки на участие в тендерах принимают до 25 июля. В обоих случаях контракт с исполнителем заключают до конца 2025 года.