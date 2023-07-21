Элитный внедорожник забрали у жителя Петербурга за долг бывшей жене в три миллиона рублей

Элитный внедорожник забрали у петербуржца за долг в три миллиона рублей бывшей жене. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Совместно нажитое имущество при разводе принято делить. Однако 56-летний житель Петербурга так поступать не захотел, поэтому задолжал бывшей жене около трех миллионов рублей. Суд обязал мужчину выплатить эту сумму, но делать это он не торопился. В связи с этим его банковские счета арестовали, а также ограничили выезд за границу. После судебные приставы выяснили, что у петербуржца в собственности находится дорогой внедорожник Mercedes-Benz G-класса. Машину решили арестовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

- Мужчину вызвали на прием в районный отдел, куда прибыл на своем внедорожнике. Должнику разъяснили последствия неисполнения судебного решения, но он не желал погашать долг, также как и расставаться с автомобилем. Петербуржец поспешил на улицу и заперся в машине, пытаясь препятствовать проведению исполнительных действий, - добавили в пресс-службе.

Несмотря на это, элитный внедорожник все же арестовали и отправили на специализированную стоянку. Чтобы вернуть свою машину, петербуржцу надо полностью отдать долг бывшей супруге и оплатить расходы за эвакуатор и хранение авто.