Обновленную экотропу откроют на Дудергофских высотах 22 июля

Экотропу можно пройти в среднем за два часа. Фото: Пресс-служба Смольного

Обновленную экологическую тропу протяженностью более двух километров откроют на Дудергофских высотах 22 июля. Как раз в этот день будут отмечать День Дудергофа. Пройти тропу можно в среднем за два часа. К слову, эта территория является особо охраняемой. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Мы одни из первых в России начали создавать особо охраняемые природные территории в черте города. Сейчас у нас 17 таких территорий. Там сохраняются ценнейшие природные комплексы, редкие виды животных и растений. Ведется работа по экологическому просвещению, - отметил губернатор Александр Беглов.

По пути маршрута экотропы размещены 20 стендов, в которых говорится о старинных постройках (таких как здание Дудергофского вокзала), о геологической истории появления высот, подземных водах и родниках и уникальной флоре этих мест.