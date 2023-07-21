Президент Египта приедет в Петербург на саммит «Россия-Африка»

Саммит пройдет с 27 по 28 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Саммит «Россия-Африка» пройдет в Петербурге с 27 по 28 июля. В Северную столицу приедут делегации из разных стран. В том числе, город посетит президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, который заявил о намерении президента поучаствовать в мероприятиях саммита.

- В июне посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил, что Россия рассчитывает на участие египетского лидера в мероприятии, - пишет издание.

Напомним, на время проведения саммита «Россия-Африка» в Петербурге будут действовать ограничения на некоторых дорогах. На Пулковском и Петербургском шоссе ожидаются сильные пробки. Заторы будут также на Витебском проспекте. Кроме этого, в эти дни будут закрывать выезд и въезд в поселок Шушары.

К слову, это уже второй такой саммит. Первый раз его провели в октябре 2019 года в Сочи.