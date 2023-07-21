Сауну со жрицами любви прикрыли в Петербурге

Полицейские прикрыли притон с проститутками в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сауна в подвале дома 35/1 по Индустриальному проспекту оказалась притоном для занятия проституцией. Полицейские выявили точку с продажей услуг жриц любви во время оперативного мероприятия «проверочная закупка». Так, 21 июля туда зашел подставной клиент с меченными купюрами. А когда опасения подтвердились, в заведение нагрянули оперативники. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Притон для занятий проституцией ликвидирован сотрудниками полиции Красногвардейского района. Как выяснилось, один час «классического» секса в сауне клиентам обходился в 51 тысячу рублей, - уточняет источник.

Пока полицейские составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Однако в скором времени могут возбудить уголовное дело.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в центре и на севере Петербурга накрыли два притона с проститутками. Организацией и управлением преступной деятельностью занимался 44-летний ранее судимый местный житель.