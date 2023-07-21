Тренер Роман Ротенберг продлил соглашение с клубом СКА на пять лет

Тренер Роман Ротенберг продлил соглашение с командой СКА на пять лет. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг задержится в команде еще на пять лет. Накануне на официальных ресурсах спортсменов появилось сообщение о том, что с ним продлили контракт. Такое решение принято для достижения наивысших спортивных результатов.

- Контракт позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба, - сообщает пресс-служба СКА.

Кроме этого, в руководстве клуба произошли перестановки. Дмитрий Константинов, который раньше занимал должность финансового директора, теперь стал генеральным директором СКА. А Андрей Точицкий, бывший исполнительный директор, полностью ушел с должности.