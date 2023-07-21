Ремонт квартир в Петербурге подорожает на 7-15% из-за роста цен на стройматериалы

Отремонтировать квартиру в Петербурге станет дороже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцев предупредили о росте цен на ремонт квартир. Привести в порядок жилье будет обходиться дороже из-за стоимости отделочных материалов. По прогнозам экспертов, они подорожают на 7-15 процентов. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на специалистов INFOLine 21 июля.

- По данным агентства, среднестатистическая стоимость ремонта в российских квартирах по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась на 10 процентов, до 8,7 тысяч рублей за квадратный метр, год к году рост составил 3,3 процента, - сообщает издание.

Ремонт в студии при этом подорожал на 10,6 процентов и вырос до 10 107 рублей за квадратный метр. Привести в порядок однокомнатную квартиру стало дороже также на 10,6 процентов. Средняя цена – 8977 рублей за квадратный метр. Ремонт в «двушке» стал дороже на 9,3 процентов – 7967 рублей за «квадрат».

Больше всего изменится цена лакокрасочных материалов, сухих строительных смесей и расходных материалов. Зато снизились цены на обои и электрику.