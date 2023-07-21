Привезенных из Москвы красных огарей запустили в Лебяжий пруд в Петербурге

Новых уток привезли из столицы. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

В Приморском парке Победы появились новые жители. В Лебяжий пруд там выпустили огарей – это такая красная утка. Свое название она получила из-за огненно-рыжего окраса и черный, как уголек, хвост. В Северную столицу их привезли из Москвы. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» во ВКонтакте.

- Эти утки немного крупнее привычных нам крякв. Внешне они даже больше похожи на гусей, но учеными относятся именно к уткам. Есть и еще одно сходство огарей с гусями: они образуют стабильные пары на всю жизнь, что уткам совсем не свойственно. А вот их громкий крик вообще больше похож на ржание осла, - рассказал биолог в паблике.

Посетители парка с удовольствием наблюдают за новыми пернатыми. Особенно сильно птицы впечатлили самых маленьких посетителей зоны отдыха. По словам Павла Глазкова, к весне у семейства уток появится потомство, так что огарей в парке станет еще больше.