Бастрыкин заинтересовался жалобами на строительство мусорного завода в Ленобласти

Жители Ленобласти обратились к Бастрыкину с просьбой остановить строительство мусорного завода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство мусороперерабатывающего завода на карьере Дубровка во Всеволожском районе давно вызывает вопросы. Например, в 2022 году в соцсетях жители Ленобласти высказывали опасения, что привезенный туда мусор из Петербурга вновь вернется в город по воде. Сейчас местные вновь просят обратить внимание на проблему. Они направили письмо в следственный комитет России с просьбой помешать строительству. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по ситуации. Об этом пишет «Мойка78».

- Жители Ленобласти считают, что полигоны будут строить без учета гидрологической обстановки территории, наличия водных объектов и результатов общественных экологических экспертиз, - указывает издание.

Ранее председатель СК поставил вопрос строительства на контроль. СУ СК по Ленобласти проводили проверку, но по ее результатам в возбуждении уголовного дела была отказано. Сейчас же решение отменили и вновь организовали проверку. Теперь Бастрыкину руководство областного СК должно предоставить доклад о причинах отказа в возбуждении дела и результатах второй проверки.