Более 40% петербуржцев видят свою работу во снах

Работа снится четырем петербуржцам из десяти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы признались, что видят собственную работу даже во снах. Положительно на этот вопрос ответили 41 процент респондентов. При этом женщины видят такие сны чаще, чем мужчины. Такие данные приводит сервис SuperJob.

- Из тех, кто ответили положительно на вопрос о снах про работу, 46 процентов – женщины и 35 процентов – мужчины, - говорится в результатах опроса.

Чаще всего работа снится петербуржцам, возраст которых меньше 34 лет. Чем выше доход человека, тем менее вероятны мысли о работе по ночам. От таких снов страдают 47 процентов людей, заработок которых менее 50 тысяч рублей. Среди опрошенных с доходом более 80 тысяч рублей в этом признались лишь 34 процента респондентов.

В основном, работа снится менеджерам, учителям, системным администраторам и дизайнерам.