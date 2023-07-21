Шестерых запертых в машинах детей спасли инспекторы Комтранса в Петербурге

Родители оставляли малышей одних в автомобилях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники комитета по транспорту круглосуточно патрулируют 18 районов Петербурга и проверяют, нет ли нарушений парковки. Дежурные работают по 12 часов, два через два дня. Пеший инспектор в среднем проходит 15 километров в день. Иногда специалисты не только фиксируют нарушения, но и спасают из машин маленьких детей. За последнее время они спасли шесть малышей, которые остались запертыми в автомобилях. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- За период исполнения полномочий по контрою за соблюдением правил парковки сотрудники Комитета по транспорту спасли 6 детей, оставленных родителями в автомобилях. Им было от 8 месяцев до 11 лет. С 12 лет ребенка уже можно оставлять одного, но только не в местах, где парковка запрещена. А эти шесть случаев произошли именно там, где висели запрещающие знаки, - сообщает издание.

Инспекторы комитета по транспорту в таких случаях сразу вызывают к машине скорую помощь и спасателей. Иногда родители оставленных малышей возвращались к автомобилям до приезда оперативных служб. Но бывали и такие случаи, когда за детьми никто не приходил, и малыш оставался в кресле в душной машине на жаре.