Петербуржец избил женщину в вагоне метро на глазах у пассажиров

Сотрудники полиции ищут хулигана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции ищут мужчину, который ударил незнакомку в вагоне метро. Все произошло 21 июля около 12 часов дня. Женщина сообщила о хулигане сотрудникам метрополитена на станции «Площадь Ленина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Петербурженка объяснила, что в вагоне метро на нее напал неизвестный, который ударил ее. Информацию передали в отдел полиции Калининского района, - говорится в сообщении регионального ведомства.

На данный момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Полицейские делают все, чтобы найти дебошира и задержать его. Состояние пострадавшей женщины не уточняется. Неизвестно также, что стало истинной причиной конфликта пассажиров метро.