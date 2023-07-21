Крупнейший частный образовательный центр в Петербурге появится в Шуваловском дворце

Сначала помещения будут реставрировать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шуваловский дворец в Петербурге планируют приспособить под школу, но не простую. Там появится крупнейший частный образовательный центр. Реконструкцией займется Element development. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на генерального директора компании Виталия Коробова.

- Все четыре федеральных объекта культурного наследия — Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника будут отреставрированы и приспособлены под современное использование, - сообщает издание.

Исходя из планов компании, школа разместится именно в здании Большого дворца. Но сначала там отреставрируют помещения. Директор Коробов не раскрывает все подробности, но, по его словам, в крупнейшем частном образовательном центре будут работать ведущие операторы, у которых большой опыт организации учебного процесса на самом высоком уровне.