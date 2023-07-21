Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2023 15:08

Крупнейший частный образовательный центр в Петербурге появится в Шуваловском дворце

Его организуют в здании Большого дворца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сначала помещения будут реставрировать.

Сначала помещения будут реставрировать.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Шуваловский дворец в Петербурге планируют приспособить под школу, но не простую. Там появится крупнейший частный образовательный центр. Реконструкцией займется Element development. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на генерального директора компании Виталия Коробова.

- Все четыре федеральных объекта культурного наследия — Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника будут отреставрированы и приспособлены под современное использование, - сообщает издание.

Исходя из планов компании, школа разместится именно в здании Большого дворца. Но сначала там отреставрируют помещения. Директор Коробов не раскрывает все подробности, но, по его словам, в крупнейшем частном образовательном центре будут работать ведущие операторы, у которых большой опыт организации учебного процесса на самом высоком уровне.