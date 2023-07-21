Питание в школьных столовых подорожает с начала 2024 года в Петербурге

Новые цены начнут действовать с 1 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Цены на питание в школах могут увеличиться. Комитет по образованию уже выпустил соответствующее постановление, но она пока не вступило в силу. Сейчас документ опубликован на сайте Смольного и проходит антикоррупционную экспертизу.

Из документа следует, что завтрак для учеников начальных классов подорожает с 96,9 до 99,9 рубля, а учащиеся средней школы будут платить за первый прием пищи 152,9 рубля вместо 147,4. Завтрак старшеклассникам обойдется в 172,1 рубля.

- Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года, - говорится в документе.

К слову, подорожают также и обеды. Для начальной школы - с 242,2 до 249,7 рубля, для средней школы - с 284,7 до 294 рублей, а для старшей школы - с 415,2 до 430,2 рубля. Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 3 августа, а дальше отправится на подпись губернатора Александра Беглова.