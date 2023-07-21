Часть трассы ЗСД станет бесплатной из-за Военно-морского парада 23 и 30 июля

ЗСД станет бесплатной из-за парада. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Западного скоростного диаметра Петербурга рассказали о бесплатном проезде по трассе 23 и 30 июля из-за репетиции и проведения Главного военно-морского парада России. В эти дни будут разводить Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, поэтому ЗСД сделают бесплатным, чтобы компенсировать неудобства жителей Петербурга.

- Для оптимизации транспортной обстановки в центре города по инициативе правительства Санкт-Петербурга будет организован бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру на участке от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении, - говорится в сообщении пресс-службы ЗСД.

Нововведения будут действовать 23 июля с 9:00 до 14:00 и 30 июля с 7:00 до 14:00. Для тех, кто пользуется транспондерами – бесплатными станут заезды с Богатырского проспекта, набережной Макарова и набережной Екатерингофки, а также съезды с ЗСД на набережной Макарова, набережной Екатерингофки и на Богатырском проспекте.

Для любителей оплачивать проезд наличными бесплатными будут почти те же маршруты: на въезде на ЗСД с Богатырского проспекта и с набережной Екатерингофки, а также на съездах на Богатырский проспект и Планерную улицу и на набережную Екатерингофки.