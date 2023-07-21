Петербуржец ударил железной арматурой незнакомца ради телефона за 5 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который напал на незнакомца, чтобы похитить телефон. Хулиган ударил прохожего металлической арматурой, отобрал смартфон и сбежал. Все произошло 13 июля на улице Зины Портновой, но в полицию пострадавший пришел лишь через несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 19 июля около восьми часов вечера полицейские задержали подозреваемого на проспекте Космонавтов. Им оказался 43-летний мужчина. Известно, что он и раньше привлекался к ответственности за такие преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, 21 июля неизвестный мужчина с кулаками напал на женщину в вагоне метро. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.