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НовостиПроисшествия21 июля 2023 16:12

Петербуржец ударил железной арматурой незнакомца ради телефона за 5 тысяч рублей

Пострадавший обратился в полицию спустя несколько дней
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали подозреваемого.

Полицейские задержали подозреваемого.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который напал на незнакомца, чтобы похитить телефон. Хулиган ударил прохожего металлической арматурой, отобрал смартфон и сбежал. Все произошло 13 июля на улице Зины Портновой, но в полицию пострадавший пришел лишь через несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 19 июля около восьми часов вечера полицейские задержали подозреваемого на проспекте Космонавтов. Им оказался 43-летний мужчина. Известно, что он и раньше привлекался к ответственности за такие преступления, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, 21 июля неизвестный мужчина с кулаками напал на женщину в вагоне метро. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.