Госстройнадзор нашел нарушения при сносе бывшего завода имени Козицкого в Петербурге

Стена здания рухнула 22 июня. Фото: vk.com/spb_today

Бывший завод имени Козицкого на набережной реки Смоленки сносили с нарушениями. Такие выводы сделали Госстройнадзор и прокуратура после проведенной проверки. Соответствующий документ в своем телеграм-канале разместил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

- В ходе проведения проверки специалистом Службы выявлены нарушения требований проектной документации при проведении демонтажных работ. 14 июля выдано предписание об утсранении выявленных нарушений, - говорится в документе.

Напомним, стена бывшего завода рухнула на землю 22 июня. Обломки конструкции прорвали ограждение и завалили дорогу. Местные жители испугались, но специалисты, которые занимались сносом дома, заявили, что все идет по плану.