Бастрыкину доложат о ДТП с двумя погибшими в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о смертельном ДТП, случившемся в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за аварии погибли два человека.

– Ночью, с 20 на 21 июля, на кольцевой дороге Северной столицы случилось жесткое ДТП. Из-за столкновения погиб инспектор ДПС, – уточнили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сценарий происшествия больше напоминает странную и даже мистическую историю. Как оказалось, сотрудник полиции находился на КАДе и оформлял документы по предшествующему ДТП. И в этот момент в него влетел на полном ходу другой автомобиль. Управлял транспортом 24-летний местный житель.

Местные следователи заявили, что уже забрали материалы уголовного дела из правоохранительных органов города на Неве. Председатель ведомства получит доклад от исполняющего обязанности главы СКР Северной столицы Олега Бобкова.