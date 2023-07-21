Клуб юных моряков Петербурга поднялся на Эльбрус перед Днем ВМФ. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Клуб юных моряков «Флагман» Петербурга перед днем ВМФ взошел на вершину Эльбруса. Поднимались дети со 2 по 14 июля. Дорога молодых альпинистов проходила по местам битвы за Кавказ 1943 года. Об этом рассказали в пресс-службе «Ассоциации гребно-парусных судов».

– Для всех юных участников поход был совершенно бесплатным, – уточнили в пресс-службе.

Восхождение считают уникальным, потому что впервые в походе участвовала организованная группа детей не спортсменов. Кроме того, отряд подростков полностью повторил путь группы Гусева. К слову, маршрут отсутствует на навигаторах и ранее даже считался непроходимым. Готовились к подъему полтора года. Участников разбили на три возрастные группы: три старших члена клуба в лице инструкторов, столько же подростков 17-19 лет и семь детей в возрасте от 14 до 16 лет.