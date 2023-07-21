16 целевых мест выделили в петербургском РГИСИ для абитуриентов из ДНР. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербург приехали абитуриенты из Мариуполя. Они собираются поступать в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). Ранее они прошли дистанционный отбор. Город выделил для них 16 целевых мест. В пресс-службе Смольного уточнили, что пробовать себя ребята будут на отделениях «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы».

– Театр – лекарство. Никогда не забывайте о духовных и общечеловеческих ценностях. Удачи на экзаменах, – обратился к ребятам Александр Беглов.

Кстати, по поручению президента России Северная столица восстанавливает в Мариуполе здание драматического театра. Строители стараются сохранить исторические объемы здания, при этом заменить техническое оснащение на самое современное. Помимо подготовки к экзаменам, абитуриенты также знакомятся с постановками городских театров.