Парусник «Полтава» идет в центр Петербурга для участия в параде ко Дню ВМФ. Фото: t.me/pitertop

Копию знаменитого парусника «Полтава» тянут в центр Петербург. Корабль поучаствует в главном военно-морском параде. Фрегат полностью воспроизводит оригинал времен Петра Первого. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Петербург с огоньком».

– Празднование Дня ВМФ традиционно состоится в последнее воскресенье июля, 30 числа. Корабли пройдут по акваториям Петербурга и Кронштадта, – напомнили в правительстве Северной столицы.

Среди парусных судов всю свою красоту продемонстрируют копии куттера «Лукулл», бриги «Триумф» и «Россия», шхуны «Леди Л» и «Надежда». В акватории Невы предварительно запланирован проход противодиверсионных катеров. Всего на водных путях можно будет увидеть 14 кораблей и малых судов ВМФ, Пограничного управления ФСБ и Главного управления МЧС.

По данным ТАСС, подводные лодки Северного флота в этом году участвовать в параде не будут.