Средняя зарплата в Ленобласти в мае 2023 года составила почти 69 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики «Петростата» подсчитали среднюю номинальную заработную плату в Ленобласти. Так, за май 2023 года местные жители могли получить примерно 68 тысяч 727 рублей. Суммы, которые ленинградцы действительно получили, также показали положительную динамику.

– Реальная начисленная оплата труда к последнему месяцу весны 2023 года составила 105,1 процента. Такой прирост подсчитали в сравнении с предшествующим месяцем, – уточнили специалисты.

Конечно, полученные средства рассчитывались с учетом индекса потребительских цен. В пресс-службе «Петростата» также добавили, что еще большее увеличение обнаружили при анализе прошлогодних данных. Так, за 12 месяцев показатель уровня зарплат составил 117,2 процента.

К слову, самым прибыльными видом деятельности оказалась работа водного транспорта.