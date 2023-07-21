Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика21 июля 2023 19:02

Средняя зарплата в Ленобласти в мае 2023 года составила почти 69 тысяч рублей

Самым прибыльными видом деятельности оказалась работа водного транспорта
Элеонора КУРЮМОВА
Средняя зарплата в Ленобласти в мае 2023 года составила почти 69 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Ленобласти в мае 2023 года составила почти 69 тысяч рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики «Петростата» подсчитали среднюю номинальную заработную плату в Ленобласти. Так, за май 2023 года местные жители могли получить примерно 68 тысяч 727 рублей. Суммы, которые ленинградцы действительно получили, также показали положительную динамику.

– Реальная начисленная оплата труда к последнему месяцу весны 2023 года составила 105,1 процента. Такой прирост подсчитали в сравнении с предшествующим месяцем, – уточнили специалисты.

Конечно, полученные средства рассчитывались с учетом индекса потребительских цен. В пресс-службе «Петростата» также добавили, что еще большее увеличение обнаружили при анализе прошлогодних данных. Так, за 12 месяцев показатель уровня зарплат составил 117,2 процента.

К слову, самым прибыльными видом деятельности оказалась работа водного транспорта.