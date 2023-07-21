Пожар вспыхнул в парке имени Бабушкина в Петербурге. Фото: t.me/pitertop

Во второй половине дня, 21 июля, «теплый» прием ожидал гостей и работников одного из ресторанов Невского района в Петербурге. Пожар вспыхнул на проспекте Обуховской Обороны. А черные клубы дыма, исходящие от очага, заволокли небо настолько, что очевидцы заметили происшествие с другого берега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Очевидцы происшествия передали информацию на пульт спасательных служб около десяти часов вечера, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В двухэтажном здании заведения, как уточнили сотрудники МЧС, загорелась обстановка. Огонь занял площадь в 40 квадратных метров. Усмирить разбушевавшуюся стихию удалось только усилиями 15 пожарных и трех спецмашин. Последние горячие языки пламени потухли под натиском специалистов меньше, чем через час. К 22:43 в район вернулись гармония и спокойствие. К счастью, никто не пострадал.