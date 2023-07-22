Циклонический вихрь принесет дожди в Петербург 22 июля

Воздух прогреется до 20-22 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Малоподвижный циклонический вихрь повлияет на погоду в субботу, 22 июля. Он обосновался на севере Европейской России и нагнал облаков в Северную столицу. Местами ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха будет ниже климатической нормы. Об этом пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

- Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов в Петербурге, а в Ленобласти воздух прогреется до 18-23 градусов. Западный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, - говорится в сообщении синоптика.

Атмосферное давление почти не изменится и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Во второй выходной, воскресенье, температура воздуха останется почти такой же, особых изменений синоптики не прогнозируют.