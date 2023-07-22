Элитный коттедж бизнесмена за 18 млн рублей сожгли неизвестные в Ленобласти

Преступников ищут полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бизнесмен из Ленобласти лишился двухэтажного дома стоимостью 18 миллионов рублей. О том, что его коттедж сожгли, мужчина рассказал полицейским. Дом находился в поселке Лососево. Поджигатели оставили много следов: вытоптали поле и оставили коробки из под мартини. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- 21 июля в правоохранительные органы обратился 57-летний генеральный директор компании по производству стальных конструкций в Парголово. Предприниматель сообщил, что 20 июля сгорел его дом, - рассказал источник.

Известно, что элитный коттедж вспыхнул 20 июля. От двухэтажного газобетонного дома площадью 260 квадратных метров почти ничего не осталось. Сотрудники правоохранительных органов Ленобласти возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.