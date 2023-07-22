Жительницу Ленобласти задержали за организацию притона с проститутками

Против женщины возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники уголовного розыска в Ленобласти задержали 56-летнюю женщину, которая организовала притон с проститутками в Петербурге. Преступницу поймали в деревне Кошкино Кингисеппского района 21 июля около часу дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Инициатором розыска является УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Против задержанной возбудили уголовное дело об организации занятия проституцией. Известно, что она уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье. Жительницу Ленобласти доставили в отдел полиции Кингисеппского района для того, чтобы потом передать сотрудникам в Центральном районе, которые организовали розыск.