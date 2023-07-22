Мужчина домогался 10-летней девочки ночью в Ленобласти

Полицейские начали искать преступника, который приставал к ребенку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мама 10-летней девочки рассказала полицейским о том, что к ее дочери приставал неизвестный мужчина. Он просил ребенка сделать ему массаж. Представился Александром. Инцидент произошел около трех часов ночи 22 июля в садоводстве «Заря». Утром мама поспешила к сотрудникам полиции. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Помимо массажа, незнакомец уговаривал школьницу «сделать ему приятное», - рассказал источник.

Мама девочки знала только имя пристававшего к ее дочери мужчины и некоторые приметы. Теперь полицейским Кировского района Ленобласти предстоит найти подозреваемого. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Напомним, накануне неизвестные сожгли элитный коттедж бизнесмена стоимостью 18 миллионов рублей. На месте они оставили коробки из под мартини. Преступников ищет полиция.