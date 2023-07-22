Завод Hyundai в Петербурге отправил в простой половину штата

Завод находится в простое с марта 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти половину штата завода Hyundai в Петербурге отправили в режим простоя. Такие данные накануне поступили в Центр занятости населения. Собственник сообщил в службу, что режим простоя продлится до конца июля. Об этом пишет ТАСС.

- До 31 июля на простое будут находиться 476 сотрудников завода. О планах по сокращению персонала на данный момент предприятие cлужбу занятости не уведомляло, - сообщает издание.

Тем временем, моторный завод Hyundai WIA в Петербурге тоже находится на простое. Там без работы сидят 53 человека. Работодатель тоже пока не высказывал намерения о сокращении штата сотрудников.

Будут ли оба завода продлевать режим простоя – пока не сообщается. Напомним, специалисты не могут выйти на работу с марта 2022 года.