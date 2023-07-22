Петербуржец сообщил полицейским ложную информацию об угрозе одному из мостов

Хулигана отпустили под обязательство о явке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге поймали преступника, который ради шутки сообщил об угрозе взрыва моста в Северной столице. Он позвонил сотрудникам правоохранительных органов 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Полицией был установлен собственник телефона, и по горячим следам в квартире дома 27 по улице Маршала Захарова сотрудниками уголовного розыска задержан 48-летний безработный мужчина, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские в Красносельском районе Петербурга возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

К слову, из-за злой шутки петербуржца на место приехали оперативные службы. Они осмотрели мост, но никаких подозрительных предметов не нашли. Сведения об угрозе не подтвердились.