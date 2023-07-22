Спасатели достали кота, забравшегося в электрощит в Леноблсти

Котик сильно испугался, брыкался и кричал. Фото: ГУ МЧС России по ЛО

Испуганный котик застрял в распределительном электрощите в одном из домов Любани в Тосненском районе Ленобласти. Жильцы дома испугались за питомца и вызвали на помощь спасателей и электриков. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленобласти.

- Пушистик забрался в электрощит, но причина его поступка не понятна, - объяснили в чрезвычайном ведомстве.

При встрече с незнакомыми пожарными питомец начал брыкаться и никак не шел на контакт. Видимо, хвостик настолько испугался, что совсем перестал понимать, что происходит. Но в конце концов усатый доверился спасателям.

Специалисты обесточили провода, а потом раздвинули их и помогли взволнованному жильцу вернуться на землю: бедолагу быстро вызволили из кабельного плена. Сейчас с котиком все хорошо.